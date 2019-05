Brugse wielertoerist (83) nog steeds kritiek na ongeval: “Elektronisch fietsen? Daar voelde hij zich te jong voor” Bart Boterman en Mathias Mariën

23 mei 2019

23u58 7 Brugge De toestand van de 83-jarige wielertoerist Wilfried Hensen uit Sint-Andries is nog steeds kritiek. Het nieuws komt bijzonder hard aan bij de St-Trudotrappers uit Brugge, de wielerclub die Wilfried in 1989 stichtte. “We branden een kaarsje voor hem. Wilfried is jarenlang onze motor geweest, zowel op de fiets en organisatorisch”, zegt Roland Depreux (70), vriend en secretaris van de St-Trudotrappers.

Wilfried Hensen was woensdagnamiddag samen met zijn broer Ivo op toer: Wilfried met zijn koersfiets van het merk Merida, Ivo met zijn elektrische fiets. “Van een e-bike of een motortje wil Wilfried niet weten. ‘Dat is iets voor oude mensen’, zegt hij. Hij voelt zich niet oud. Voor zijn leeftijd beschikt Wilfried nog steeds over een grote motor”, vertelt Roland Depreux.

Rond 15 uur fietsten de broers langs de Zeeweg vanuit Bekegem richting Roksem. Op het kruispunt met de Bevrijdingsweg en de Ossenweg, op de grens van Bekegem en Roksem, kwam Wilfried zwaar ten val. De man had enkele betonnen verkeersremmers van zo’n vijftien centimeter hoog niet opgemerkt en reed ertegen aan. Hij viel en belandde met zijn hoofd tegen de volgende verkeersremmer.

Vorig jaar fietste Wilfried nog 10.000 kilometer bij elkaar, best indrukwekkend voor iemand van 83. Laat ons hopen dat hij nu niet zijn laatste kilometers heeft gereden Roland Depreux

Wilfried verloor het bewustzijn, werd ter plaatse gereanimeerd door getuigen en daarna door de hulpdiensten. Mogelijk werd hij onwel. De man bevindt zich momenteel op de intensieve afdeling van het AZ Sint-Jan, campus Serruys in Oostende. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar en brak zijn nek. Schrikwekkend nieuws voor de St-Trudotrappers. Die club, met een zeventigtal leden, richtte Wilfried in 1989 op met vrienden. “Wilfried was al 25 jaar lang onze motor, zowel op de fiets als op organisatorisch vlak. We hebben enorm veel aan hem te danken. Het nieuws treft ieder van ons. De hele club brandt een kaarsje voor hem en hoopt dat zijn toestand snel verbetert”, vertelt clubsecretaris Roland Depreux.

Door hond gebeten

“Vorig jaar fietste hij nog 10.000 kilometer bij elkaar, best indrukwekkend voor iemand van 83. Maar hij had weinig kunnen trainen afgelopen winter, omdat hij was gebeten door een hond. Het frustreerde hem. Hij was dan ook blij dat hij eindelijk opnieuw zijn kilometers kon malen. Laat ons hopen dat het niet zijn laatste kilometers waren”, zucht Roland Depreux van de St-Trudotrappers.

De burgemeesters van Oudenburg en Ichtegem lieten intussen weten dat ze de verkeersremmers op het kruispunt willen aanpakken. De zichtbaarheid is niet optimaal, aangezien zowel de lijnen als betonnen borduren in het wit zijn geschilderd.