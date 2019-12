Brugse volwassenenonderwijs gaat samenwerking aan met Gent: “Heel vreemde keuze” Bart Huysentruyt

18 december 2019

08u59 4 Brugge De gemeenteraad van Brugge keurde dinsdag een samenwerking goed tussen het volwassenenonderwijs SNT Brugge en CVO Gent.

Die samenwerking komt er op basis van contacten tussen de scholen en de stad Brugge. Oppositiepartij N-VA snapt de keuze voor Gent niet. “Is een samenwerking met andere onderwijsinstellingen van het volwassenenonderwijs in de regio Brugge echt onderzocht”, vraagt raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) zich af. “Het beperkte financiële gewin weegt volgens ons toch niet op tegen de belangrijke voordelen van een samenwerking met een andere instelling uit de onmiddellijke regio. De eerste taak van het samenwerkingsverband is toch het maken van afspraken omtrent een rationeel onderwijsaanbod? Hoe kan je een rationeel onderwijsaanbod organiseren op een afstand van meer dan 50 km, terwijl er perfect afspraken kunnen gemaakt worden op het grondgebied van Brugge.”

Sommige opleidingen zullen straks niet meer in Brugge, maar wel in Gent worden gegeven, zegt PVDD. “Dit is bepaald geen goede zaak voor Brugse volwassenen die willen bijleren, zowel autochtone als allochtone Bruggelingen. Het laat zich zo raden dat nogal wat onder hen zullen afhaken, wat ronduit nefast zou zijn. Zo is er weer braindrain van West-Vlaanderen naar Gent.”

Volgens schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld) zit het zo niet in elkaar. “Het echte verhaal is dat een samenwerking met een andere Brugse onderwijsinstelling simpelweg niet mogelijk was. Het water was veel te diep. Er verdwijnen geen opleidingen uit Brugge. Door samen te werken, komen de instellingen in een hogere premieregeling terecht. Het heeft alleen maar voordelen.”