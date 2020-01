Brugse vestiging van Oxfam Wereldwinkels slachtoffer van cyberaanval: “Hackers eisen 1 bitcoin” Mathias Mariën

14 januari 2020

17u44 0 Brugge De Oxfam Wereldwinkel in Brugge is het slachtoffer geworden van hackers. Dat bevestigt verantwoordelijke Wim Spanhove. “De hackers legden ons intern systeem plat en vragen 1 bitcoin om alles te deblokkeren. Omgerekend is dat zo’n 7.600 euro”, zegt Spanhove.

De hacking dateert vermoedelijk van zondagnacht. De winkel in Brugge kan wel opengaan, maar alles moet manueel gebeuren. Concreet legden de daders het kassa- en boekhoudsysteem volledig plat. Ook een deel van de harde schijf en back-up is volledig ingepalmd door de hackers. “We hebben via een anoniem nummer contact met hen opgenomen, waarna ze hun eis bekendmaakten. We zijn evenwel niet van plan te betalen", zegt Wim Spanhove. De zaak doet sterk denken aan hetgeen het Ieperse bedrijf Picanol momenteel doormaakt. Maandag werden zij getroffen door een cyberaanval. 1.500 medewerkers zitten daardoor thuis. “Ondertussen hebben we contact gehad met het bedrijf. Mogelijk gaat het om dezelfde daders en kunnen we elkaar tips geven. Het hoeft weinig betoog dat dit uiteraard heel erg vervelend is. Onze IT-dienst werkt de klok rond om een oplossing uit te werken en we dienden klacht in bij de politie.”