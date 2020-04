Brugse Vesten meer dan ooit in trek om crisis even te vergeten: “Geen probleem, zolang iedereen zich aan de regels houdt” Mathias Mariën

03 april 2020

07u58 0 Brugge De Brugse Vesten waren in deze periode van het jaar nooit eerder zó populair. Dagelijks stroomt het volk er toe om even te verpozen na een wandeling of te sporten. “Geen probleem, zolang iedereen zich aan de opgelegde maatregelen houdt”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Het moet gezegd: de conditie van de gemiddelde Bruggeling zal na de coronacrisis wellicht een stuk beter zijn dan voorheen. Wie regelmatig langs de Vesten passeert, is het ongetwijfeld al opgevallen dat er dagelijks een pak volk aan het sporten is. Ook wandelaars, fietsers en mensen die verpozen in het gras zijn er de voorbije weken steeds meer een vertrouwd zicht geworden. Opvallend, maar niet onlogisch, zo zegt burgemeester Dirk De fauw. “Er wonen nu eenmaal veel mensen in de onmiddellijke omgeving van de Vesten”, aldus De fauw. “Het is uiteraard niet de bedoeling om met de wagen af te zakken, dat kunnen we niet toelaten. Maar wie in de buurt woont, mag daar gewoon zijn."

Controles

Met het warme weekend voor de deur, bestaat de kans dat er ook de komende dagen heel wat volk op de Vesten zal zitten. De burgemeester vraagt alle regels te respecteren en de nodige afstand te bewaren. Bovendien wordt er door de politie wel degelijk gecontroleerd. Wie niet in de buurt woont en dus een niet-essentiële verplaatsing maakt, riskeert een boete van 250 euro. Ook in de nabijgelegen parken wordt gecontroleerd.