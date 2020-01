Brugse veilingmeester Carlo Bonte duikt op in Stukken van Mensen op Vier: “Ik ben vereerd” Bart Huysentruyt

24 januari 2020

11u35 1 Brugge De Brugse veilingmeester Carlo Bonte (41) is nieuwe expert in het Vier-programma Stukken van Mensen. Bonte specialiseerde zich de laatste jaren als expert in Chinese kunst, maar sloot onder meer ook deals met Irina Abramovich, de steenrijke Russische. “Het is een eer om mijn stad te mogen vertegenwoordigen”, zegt hij.

In het vijfde seizoen van Stukken van Mensen was de concurrentie nog nooit zo groot, want drie nieuwe experten mengen zich mee in de strijd: veilingmeester Carlo Bonte, antiquair Frank Van Laer en vintage specialist Yves Chung. Zo azen er dit keer maar liefst acht experten op dezelfde pronkstukken. En dat doen ze op een gloednieuwe locatie: het indrukwekkende ‘Verbeke Foundation’, één van de grootste privémusea voor hedendaagse kunst in Europa. Samen met de vijf vertrouwde dealers krijgen zij, vanaf woensdag 29 januari, de kans om het beste, mooiste, leukste of meest exclusieve stuk weg te kapen voor de neus van hun concullega’s.

Carlo Bonte studeerde management in Cambridge, Angers en Utrecht. “Op 23-jarige leeftijd leidde ik mijn eerste veiling. Daar ontstond mijn passie voor kunst en antiek”, zegt de Bruggeling, die zijn zaal heeft in Christus-Koning. Om de nodige internationale kennis en ervaring op te doen, liep de jonge veilingmeester stage bij Christie’s in Londen. Zo kwam hij in contact met Partridge Fine Art, een legendarische galerij in New Bond Street. In korte tijd werkte Bonte zich op tot jongste directeur ooit van deze gevestigde waarde met HRH Princess Michael of Kent als ‘uithangbord’. Zijn eerste verkoop deal sloot hij met Irina Abramovich. Hij nam ook deel aan internationale kunstbeurzen in Londen, Moskou en Palm Beach.

“Na vier jaar keerde ik terug naar mijn roots in Brugge en stapte in het familiebedrijf. Carlo Bonte Auctions groeide de laatste tien jaar uit tot een gevestigde waarde in de veilingwereld. Ik specialiseerde me snel en als eerste in België in Aziatische kunst en bouwde een ruim netwerk uit in China.” Ondertussen verhuist ook een groot deel van zijn Europese kunst richting China. Zijn aanbod is heel gevarieerd en kwalitatief.

Het succes van Carlo Bonte Auctions is volgens Bonte een hedendaagse professionele aanpak, een efficiënte strategische marketing én een grote online aanwezigheid met als doel transparantie te creëren in de internationale kunstmarkt voor zowel koper als verkoper. “Zo kunnen klanten wereldwijd ‘live’ meebieden via de grootste online platforms. Mijn klantenbestand bestaat uit private verzamelaars, musea, decorateurs en handelaars, verspreid over de ganse wereld.”

Zijn deelname aan het tv-programma is voor hem een primeur. “Ik ben wel vereerd", geeft hij toe. “Het programma spreekt met aan, omdat het kwalitatieve kunst het respect wil geven dat ze verdient. De bijzondere passie voor kunst kan je ook in elk aspect van het programma terugvinden: gedreven collega-experts, enthousiaste verkopers, bijzondere objecten en een fascinerende locatie.”