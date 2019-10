Brugse vastgoedmakelaars achtervolgen én overmeesteren dief van iPhone Mathias Mariën

24 oktober 2019

04u51 1 Brugge Twee Brugse vastgoedmakelaars hebben woensdagmiddag zelf de achtervolging ingezet toen de gsm van een van hen op kantoor gestolen werd. Ze konden de dief uiteindelijk inhalen en de iPhone recupereren.

Het bizarre voorval gebeurde woensdag kort voor de middag bij Panders Vastgoed in de Smedenstraat. De dader kwam binnen en bleef in gebrekkig Engels en wat Frans het woord ‘hotel’ herhalen. Vastgoedmakelaar Maxim Caestecker probeerde duidelijk te maken dat ze geen reisbureau waren, maar omdat de man een verwarde indruk gaf, besloten ze toch het nodige opzoekingswerk te doen voor een hotel. “Op het moment dat we aan het opzoeken waren, kon de man met de nodige afleiding mijn iPhone stelen. De man bood me uiteindelijk 10 euro aan voor de hulp, maar ik weigerde waarop hij vertrok. Nog geen minuut later had ik door dat mijn iPhone weg was en beslisten we de achtervolging in te zetten”, zegt Maxime. “We konden de dief, die ondertussen mijn gsm aan zijn kompaan gaf, overmeesteren en uit schrik gaven ze het toestel terug. Daarop vertrokken ze met gierende banden." De vastgoedmakelaars konden wel nog snel foto’s nemen van hun wagen en stapten daarmee naar de politie. Zij zijn een onderzoek gestart.