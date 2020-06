Brugse universiteitsstudenten met mondmaskers leggen examens af in concertzaal Bart Huysentruyt

04 juni 2020

17u51 0 Brugge In de anders stemmige cultuurtempel Magdalenazaal in Brugge leggen de komende dagen 600 studenten aan de KU Leuven, campus Brugge examens af. Dat doen ze aan tafeltjes op anderhalve meter van elkaar en met een mondmasker aan.

Erg prettig voelt zo'n mondkapje niet tijdens het examen, fluisteren jongeren ons toe. Maar het is nu eenmaal verplicht, net als de regel dat de studenten hun papieren werk na afloop in aparte bakjes moeten leggen. Er wordt niks aan het toeval overgelaten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dorst

“We zijn blij dat we hier in de Magdalenazaal terecht kunnen", zegt professor kine Kurt Claeys. “Daar zijn we de stad erkentelijk voor. Onze studenten leggen tot begin juli examens af in deze zaal en op de campus zelf. Alleen zo kunnen we de social distancing garanderen. Het vergt uiteraard een bijzondere inspanning van de studenten. Als ze dorst hebben, mogen ze uiteraard het mondmasker even afnemen om te drinken, maar we kiezen er toch voor om het aan te houden tijdens het examen.”