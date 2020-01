Brugse transportsector smeekt om chauffeurs: “We werven zelfs mensen zonder rijbewijs aan” Spectaculaire stijging in aantal vacatures, blijkt uit Brugse werkbarometer Bart Huysentruyt

29 januari 2020

15u06 0 Brugge Er is een dringende nood aan Belgische chauffeurs voor Brugse transportbedrijven. Dat blijkt uit de meest recente Brugse werkbarometer. Het gaat om 418 openstaande vacatures in de transportsector in Brugge. Bedrijven leggen de lat zelfs bewust heel laag. “Je hoeft zelfs geen rijbewijs te hebben. Wij geven de opleiding", zegt Stijn Gheeraert van het gelijknamige transportbedrijf.

Eerst het goede nieuws: de werkloosheid in Brugge blijft maar dalen. Slechts vijf procent van de Bruggelingen heeft geen werk. Dat is bijzonder weinig en het is een percentage dat de laatste jaren blijft dalen. Eind november 2019 waren er 1.624 openstaande vacatures, waaronder 418 in de transportsector. Er is ook nog werk in de maatschappelijke dienstverlening, de groot- en kleinhandel en de horeca.

Vijftien chauffeurs

De toegenomen vacatures in de transportsector zijn opvallend: in een jaar tijd gaat het om een toename van liefst 67 procent. “Dat heeft voor een deel te maken met het succes van de haven van Zeebrugge, die maar blijft groeien”, zegt schepen van Werk Pablo Annys (sp.a). “Maar het toont ook het schrijnend gebrek aan chauffeurs aan. Doordat het beroep geen goed imago heeft, is er weinig interesse om truckchauffeur te worden.” Dat beaamt Stijn Gheeraert van het transportbedrijf Gheeraert in Brugge. Hij stelt 110 chauffeurs tewerk en heeft vandaag meteen werk voor vijftien extra chauffeurs, maar vindt ze niet. “We leggen de lat nochtans heel laag", zegt hij. “We vragen zelfs geen C-rijbewijs meer. Een goede werkhouding en motivatie is al voldoende. Wij geven hier opleiding om je rijbewijs te halen. In tussentijd kunnen toekomstige chauffeurs meerijden met een collega of werken in het magazijn.”

Dagjob

Al tien kandidaat-chauffeurs hebben zich aangemeld en doorliepen het traject bij Gheeraert. De helft onder hen haakte af. “Maar de andere helft hield wél vol en is nu aan de slag bij ons”, zegt Stijn Gheeraert. “Wij zoeken Belgische chauffeurs met kennis van het Nederlands. We rijden immers zo'n 350 kilometer ver en bieden een job aan waarbij de chauffeur ‘s morgens met de lading vertrekt en ‘s avonds weer terug is. Het zijn vaak werkdagen van twaalf uren. Dat is zwaar, maar we proberen met een bonussysteem chauffeurs aan te moedigen. Ze verdienen bij ons toch vaak tussen de 2.500 en 3.000 euro netto.”

Petanquebaan

Doordat hij geen chauffeurs vindt, moet de zaakvoerder zich commercieel beperken. “De enige manier om te groeien als bedrijf is door overnames te doen. Dat hebben we een jaar geleden gedaan met de overname van het bedrijf De Sauter in Brugge. En deze week nog namen we ook Eraltrans in Sint-Truiden over.” Dat het zo moeilijk is om nieuwe chauffeurs te vinden, wijt Stijn Gheeraert aan de moeilijkheid van de job. “Er komt, ondanks de goede begeleiding, toch vaak stress bij kijken. Je staat ook vaak in de file. Anderzijds proberen we oog te hebben voor beweging en amusement. Er ligt een petanquebaan op ons bedrijf en we houden geregeld barbecues.”