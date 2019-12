Brugse taxi’s niet bezorgd over komst van Uber: “Wij zijn nog altijd een huis van vertrouwen” Vanaf 1 januari 2020 zijn straattaxi’s in Brugge - eindelijk - toegelaten Bart Huysentruyt

18 december 2019

15u01 20 Brugge De 118 Brugse taxichauffeurs zijn naar eigen zeggen niet bezorgd over de komst van Uber en andere straattaxi’s. Die zijn immers toegelaten vanaf 1 januari 2020. “Al onze voertuigen zijn recent en onze chauffeurs zijn een baken van vertrouwen”, zegt Kurt Vergauwe van Taxi Snel.

Er komt een nieuw reglement voor taxi’s in Brugge. Dat is zo opgelegd door Vlaanderen, dat het zogenaamde individueel bezoldigd personenvervoer in goede banen wil leiden. De taxisector moet zo gemoderniseerd worden en veel meer digitaal gaan werken. Concreet wil Vlaanderen de steden en gemeenten klaar maken voor nieuwe vormen van vervoer zoals Uber en andere apps. Het zou de consument ten goede moeten komen, want taxi’s zouden zo goedkoper moeten zijn.

TX-plaat

De komst van Uber vanaf 1 januari 2020 is de belangrijkste nieuwigheid. In veel buitenlandse steden is het systeem al erg bekend: lokale chauffeurs ‘spelen’ er zelf voor taxi en rijden de mensen rond volgens een afgesproken tarief. “Alle chauffeurs zullen zich moeten registreren”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Ze betalen een vaste taks die door de Vlaamse overheid is bepaald. Ze zullen ook rondrijden met een TX-plaat en mogen in principe niet dichter dan 200 meter bij een officiële taxistandplaats staan, tenzij ze er als eindbestemming heen moeten.”

Schonere lucht

Ook de taxibedrijven, waarvan er in Brugge 43 zijn, moeten zich opnieuw registreren. Chauffeurs moeten het Nederlands machtig zijn en ook een onberispelijk voorkomen hebben. “Het reglement is er gekomen in nauw overleg met de sector”, zegt Pierins. “We behouden de 118 plaatsen voor onze taxichauffeurs. Er komen dus geen taxi’s bij, tenzij ze met een zero-emissie-voertuig rondrijden. Op die manier willen we ook zorgen voor schonere lucht in de stad.”

Autovloot

De taxisector zal zich moeten aanpassen. De gouden tijden lijken voorbij, maar daar zijn de uitbaters lang niet zeker van. “Er zijn al veel steden die afstappen van het Uber-verhaal”, zegt Kurt Vergauwe van Taxi Snel, het grootste taxibedrijf met 37 wagens. “Bij erkende taxibedrijven is de consument nog altijd zeker van kwaliteit. Wij zijn een huis van vertrouwen. We hebben vorig jaar zelf een app ontwikkeld om het de klanten makkelijker te maken een taxi te bestellen. Dat werkt erg goed. Onze autovloot is bovendien heel recent, met enkel wagens met een bouwjaar na 2017. Er is dus kwaliteit én comfort.”

Een ritje met de taxi wordt in Brugge niet duurder, maar ook niet goedkoper. Wie van het station naar de Markt wil, betaalt daar 8 euro voor.