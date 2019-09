Brugse supporters zijn het beu en willen wandeling vzw Groen boycotten: “Enige manier waarop we ze kunnen treffen” Mathias Mariën

11u47 12 Brugge FC Bruges Taskforce 5 na 12 - een supportersvereniging van Club Brugge - is de houding van vzw Groen in het stadiondossier beu en onderneemt op 6 oktober actie. tijdens de poëziewandeling van de vzw zullen meer dan 1.000 blauw-zwarte supporters meestappen om hun ongenoegen te uiten.

De vzw Groen is de enige partij die zich blijft kanten tegen de bouw van een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg. En dat hangt de fans van Brugge nu de keel uit. “Het is geen pesterij dat we zullen meestappen, maar het is de enige manier waarop we hen kunnen treffen”, klinkt de uitleg van FC Bruges Taskforce 5 na 12. De taskforce roept de supporters ook op om bij de thuiswedstrijd van Club Brugge tegen AA Gent op 6 oktober zure beertjes mee te brengen. Die willen ze dan later overhandigen aan de Groen vzw.De politie van Brugge is ondertussen op de hoogte van het mogelijk treffen tussen beide partijen tijdens de wandeling en zal er aanwezig zijn.