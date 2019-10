Brugse stadstuin is de mooiste van Vlaanderen: “Puur vakantiegevoel in het hartje van de stad” Bart Huysentruyt

31 oktober 2019

10u32 0 Brugge Een stadstuin in het hartje van Brugge is de grote winnaar geworden van de wedstrijd ‘De Vlaamse tuinaannemer’. Bart Monbailiu uit Westkerke zorgde voor het ontwerp: een oase van rust en water in de binnenstad. “Niet alleen het zwembad, maar ook de vele lichtpunten bezorgen je hier een vakantiegevoel", zegt hij.

Het promotieproject ‘De Vlaamse tuinaannemer is 23 jaar geleden opgericht om het beroep van tuinaannemer op de kaart te zetten. Jaarlijks kunnen alle professionele tuinaannemers van heel België deelnemen. Er zijn prijzen te winnen in verschillende categorieën. De Brugse stadstuin won bij de ‘tuinen tussen 150 en 750 vierkante meter’. “Alle projecten worden eerst beoordeeld op aanleg en onderhoud. Daarna bepaalt een zeskoppige jury de winnaars”, vertelt tuinaannemer Bart Monbaliu uit Westkerke bij Oudenburg.

Twee ontwerpen

“Normaal gezien start ik met één tuinontwerp als ik de vraag krijg om iemands tuin vorm te geven. Dit koppel in Brugge kreeg uitzonderlijk twee ontwerpen voorgeschoteld: eentje zoals zij het gevraagd hadden en eentje zoals ik het voor ogen hield. Enkele dagen later belde het koppel met de boodschap: ‘Doe maar dat van jou’.”

Archeologen keken toe hoe ik de bestaande tuin uitbrak voor het zwembad. Bart Monbaliu

Zwembad met tegenstroom

De ondergrond in de Brugse binnenstad is volgens de tuinaannemer één grote schatkamer, waarin nog veel onontdekte rijkdommen liggen. “Ik stootte tijdens de voorbereidende werken op de gewelven van een historische kelder en dat zorgde voor vertraging. Enkele archeologen keken nauwlettend toe terwijl ik de bestaande tuin uitbrak om plaats te maken voor een modern tegeloverloopzwembad met tegenstroom. Een deel van de historische keldergewelven verborg ik onder de langgerekte eerste trede van het bad. Ook langszij koos ik om die reden voor een verhoogde plantenbak in cortenstaal met een geïntegreerde zitbank in padoek.”

Extra kleur

Bart Monbaliu behield het bestaande terras in oerdegelijke Balegemse steen aan de woning, maar breidde het speels uit met onregelmatige stukken natuursteentegels. Door die speelse wijze oogt de tuin veel groener en ademt hij rust. “Voor zowel de bestrating als de beplanting gebruikte ik het principe van een daktuin. Naast het zwembad ligt een gezond grasperkje met plaats voor groenblijvende struiken. De muren van deze tuin gaf ik een een aankleding van klimrozen en blauweregen. Dat zorgt voor extra kleur. Alle beplanting is voorzien van een automatisch irrigatiesysteem. Om het vakantiegevoel nog completer te maken, plaatste ik her en der in de tuin sfeervolle lichtpunten en een lichtstrook onder de zitbank en onder water.”

Al wemelt het dan van de toeristen in de stemmige straten van Brugge, dit pareltje aan de Brugse kroon schittert enkel en alleen voor zijn bewoners.