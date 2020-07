Brugse stadsbeiaardier zwaargewond aan vingers na ongeval met zaag: “Heb héél veel geluk gehad” Mathias Mariën

06 juli 2020

14u54 4 Brugge Wim Berteloot, de stadsbeiaardier van Brugge, is zwaargewond geraakt aan de vingers tijdens een klusje bij hem thuis met een cirkelzaag. “Ik heb héél veel geluk gehad en ben enkel vlees kwijt. In het beste geval kan ik vanaf volgende week weer op de beiaard spelen”, zegt Berteloot, die tijdelijk vervangen wordt door zijn voorganger Frank Deleu.

Het ongelukkige voorval gebeurde vrijdagavond bij Wim Berteloot thuis in Roeselare. Bij een klusje met de cirkelzaag liep het fout, waarbij Wim zwaargewond raakte aan vier vingers. “Het zag er verschrikkelijk uit”, zegt Wim. “Achteraf gezien heb ik héél veel geluk gehad en ben ik enkel vlees kwijt.” De Brugse beiaardier moest genaaid worden aan zijn vier vingers en hoopte aanvankelijk na enkele dagen al opnieuw aan de slag te kunnen gaan. Dat blijkt nu te optimistisch. “Vrijdag moet ik terug naar de dokter en mogen de draadjes eruit. Pas daarna kan ik weer beginnen denken aan werken. Mijn handen zijn mijn belangrijkste werkmiddel. Ik hoop volgende week weer aan de slag te gaan."

Vervanging

In de tussentijd zal zijn voorganger Frank Deleu het grootste deel van zijn taken overnemen. Wim Berteloot zelf zat dan ook verveeld dat hij mogelijk concerten zou moeten annuleren. Dat zal nu niet het geval zijn. Ook het geplande herdenkingsconcert voor Emmy De Vos op 8 juli zal kunnen plaatsvinden zoals gepland. De Oostendse stadsbeiaardier Jean-Pierre Hautekiet zal dat voor zijn rekening nemen. “Ik kende Emmy persoonlijk en ken ook haar vader goed. Het was voor mij heel belangrijk dat de herdenking zou kunnen doorgaan”, besluit Wim.