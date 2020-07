Brugse stadsbeiaardier herdenkt doodgereden Emmy De Vos (26) met ‘Disney-concert’ Mathias Mariën

03 juli 2020

09u26

Bron: Eigen berichtgeving, kw 1 Brugge De Brugse stadsbeiaardier Wim Berteloot speelt op 8 juli een uniek concert ter nagedachtenis van de verongelukte Emmy De Vos (26). Dat doet hij op de vooravond van haar verjaardag. Verscheidene van haar favoriete liedjes uit Disney-films zullen in Brugge te horen zijn. Voor haar ouders betekent dat enorm veel.

Dat de liedjes op de beiaard van het Belfort worden gespeeld, is symbolisch. Frank De Vos, de vader van Emmy, is al sinds 1990 conciërge van het Belfort én de verongelukte jonge vrouw woonde er haar hele leven.

Tijdens haar begrafenis vorig jaar sloeg oud-beiaardier Frank Deleu al 26 aanslagen op de beiaard én op haar verjaardag vorig jaar speelde zijn opvolger Wim Berteloot - die Emmy goed kende - ook al enkele liedjes op eigen initiatief. Op die manier ontstond het idee om dit jaar een volledig herdenkingsconcert te organiseren. Voor de ouders van Emmy betekent dat het mooiste eerbetoon dat ze aan hun dochter kunnen geven.

2,37 promille

Het dodelijk ongeval waarbij Emmy om het leven kwam, gebeurde op 16 maart 2019. Bij een wegversmalling langs de Odegemstraat in Assebroek merkte een 31-jarige man niet op dat Emmy De Vos met haar bromfiets uit tegengestelde richting kwam aangereden. Het kwam tot een zware aanrijding, waarbij de jonge vrouw tientallen meters werd meegesleurd. De massaal toegesnelde hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de Brugse – die op weg was naar haar werk in het ziekenhuis – overleed ter plaatse.

Uit de vaststellingen bleek dat de bestuurder maar liefst 2,37 promille alcohol in zijn bloed had. De rechtbank gaf de beklaagde uiteindelijk een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, één jaar rijverbod waarvan de helft met uitstel, een boete van 2.400 euro en een alcoholslot van drie jaar.