Brugse souvenirwinkels moeten vindingrijk zijn: nu ook mondmaskers te verkrijgen Bart Huysentruyt

11 juni 2020

09u45 0 Brugge Het zijn barre tijden voor de Brugse souvenirwinkels: doordat er geen toeristen in de stad zijn, verkopen ze bijna niks meer.

Daar proberen ze zo goed en zo kwaad mogelijk mee om te gaan. In het ‘souvenirstraatje’ Breidelstraat kan je tussen de gadgets zoals T-shirts en petjes sinds kort ook mondmaskers vinden. Eigenlijk zijn het stoffen sjaals die je rond de mond kan spannen. “We proberen daarmee toch ook een Belgisch publiek aan te spreken", klinkt het bij de verkoopster. De souvenirwinkels in Brugge krijgen niettemin klappen. Ze vrezen voor een bloedbad, nu de cruiseschepen in 2020 niet meer aanmeren en ook internationale toeristen niet meteen terugkeren.