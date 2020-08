Brugse slager sluit tijdelijk de deuren na positieve coronatest van medewerker Mathias Mariën

19 augustus 2020

19u40 0 Brugge Slagerij Catteeu langs de Betferkerlaan in Sint-Michiels blijft tijdelijk gesloten door een positieve coronatest van een medewerker. Dat maakten de uitbaters zelf bekend. Belangrijk: voor de klanten is er nooit gevaar geweest omdat de veiligheidsmaatregelen altijd strikt nageleefd werden.

De zaak is sinds woensdag gesloten. “Wij dragen mondmaskers en ontsmetten voortdurend onze handen. echter werken wij in één team en kunnen wij social distancing niet garanderen in onze job”, zeggen de uitbaters. “We worden daarom genoodzaakt onze zaak onmiddellijk en tijdelijk te sluiten en ons eerst te laten testen.” De zaakvoerders benadrukken dat het geen makkelijke beslissing was, maar dat ze die nemen voor de gezondheid van zichzelf en de klanten. Die laatste hoeven zich evenwel geen zorgen te maken. “We zorgden steeds voor ontsmette handen voor en na de bediening, werkten met mondmaskers én achter plexiglas.”