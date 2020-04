Brugse schooldirecteur krijgt voor één dag radiostation Joe naar zich vernoemd Bart Huysentruyt

30 april 2020

11u07 0 Brugge Radiostation Joe krijgt op donderdag 7 mei voor één dag een nieuwe naam: Karel. Het is een eerbetoon aan schooldirecteur Karel Delheye van freinetschool De Boomhut in Sint-Andries. “Ik wil van de eerste schooldag een echte 1 september-gevoel maken.”

De coronacrisis heeft heel het land door elkaar geschud. Joe wil dan ook een welgemeende ‘merci’ zeggen aan iedereen die zijn steentje bijdraagt. Om de helden te eren die het land draaiende houden, verandert de radiozender volgende week elke dag van naam. Zeg dus niet langer ‘Joe’ op donderdag 7 mei, maar wel ‘Karel’. Karel is schooldirecteur Karel Delheye uit Brugge en mag zich op donderdag de ambassadeur van de scholen en kinderopvang noemen. Joe-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx zullen Joe volgende week elke ochtend om 08 uur ‘omdopen’.

De 42-jarige directeur van de Freinetschool De Boomhut in Sint-Andries leidt vier kleuterklassen en zes klassen voor het basisonderwijs, in totaal 240 leerlingen. Als de leerlingen mogen terugkomen, wil Karel Delheye graag een 1 september-gevoel creëren en iedereen terug warm onthalen. “Het is een heuse karwei geweest voor het hele team om alle leerlingen in deze tijden toch zo goed mogelijk te begeleiden", zegt hij. “De school heeft ook aan opvang gedaan.” Karel Delheye ziet zijn ambassadeursrol bij Joe vooral als een manier om zijn gehele team te bedanken.