Brugse school slachtoffer van slechte studentengrap: “Neen, het coronavirus is hier nog niet vastgesteld” Mathias Mariën

03 maart 2020

08u58 0 Brugge Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge is maandagavond slachtoffer geworden van fake news. Op sociale media deed een bericht - inclusief screenshot van een nieuwssite - de ronde waarin werd beweerd dat een leerlinge van de school besmet was met het coronavirus. “We hebben al een idee uit welke richting het komt. Het gaat om een niet zo geslaagde studentengrap", zegt directeur Koen Seynaeve.

“Omtrent 16u is het virus vastgesteld bij een leerlinge van de Brugse school Sint-Lodewijkscollege. C.A. (de besmette) is overgebracht naar het militair hospitaal in Brugge.” Dat bericht - inclusief foto en identieke opmaak van een bestaande nieuwssite - werd maandagavond verspreid via sociale media. Wie de tekst leest, kan al snel raden dat het om een vals bericht ging. De gebruikte afkortingen en zinsbouw verraadden meteen dat het niet om een echt nieuwsbericht ging. Ook de foutieve schrijfwijze van het virus in de titel, wees in de richting van een slechte grap. Bovendien werd de schooldirecteur op de foto aangeduid als de voorzitter van de Europese Commissie. “Een studentengrap van een bedenkelijk niveau", zegt directeur Koen Seynaeve. “In onze school is het coronavirus voor de duidelijkheid niet opgedoken. We volgen wel de federale richtlijnen en enkele ouders die uit een risicogebied kwamen, hebben zich zelfs spontaan preventief laten testen.” De directie heeft ondertussen een idee uit welke richting het valse nieuwsbericht komt.