Brugse school organiseert virtuele opendeurdag: “Ook in coronatijden hebben ouders vragen over de toekomst van hun kind” Mathias Mariën

13 maart 2020

11u32 0 Brugge Een Brugse GO!-school van scholengroep Impact wil op een creatieve manier de verplichte afgelasting van zijn opendeurdag opvangen. Directie en leerkrachten van Jan Fevijn zijn volop bezig met het organiseren van een... virtuele opendeur. Bedoeling is dat je van thuis uit de school en de richtingen kan ontdekken, terwijl je tóch het gevoel hebt in het gebouw rond te lopen. “Het zal ook mogelijk zijn om live vragen te stellen aan onze leerkrachten”, zegt directeur Anthony Strubbe.

28 maart moest een hoogdag worden in het Jan Fevijn langs de Daverlostraat in Assebroek. Honderden leerlingen en leerkrachten zouden paraat staan voor de jaarlijkse opendeurdag. Alleen steekt het coronavirus ook hier stokken in de wielen. Kinderen en (groot)ouders massaal bij elkaar brengen, werd eerder al afgeraden, waardoor de opendeurdag volledig in het water dreigde te vallen. Donderdagavond volgde dan het nieuws dat de scholen tot de paasvakantie verplicht sluiten. “We hadden voor de officiële bevestiging de koppen al bij elkaar gestoken gestoken en zo kwam het idee op tafel om een virtuele opendeurdag te organiseren. Simpel gezegd: geïnteresseerden zullen vanuit hun zetel onze school en alle troeven kunnen ontdekken”, duidt directeur Anthony Strubbe.

Zoals Google Street View

Om praktische redenen gaat het specifiek over de middelbare school. De directie zet alles in het werk om de school - in het beste geval nog dit weekend - volledig in 360 graden in beeld te brengen. Leerkrachten zullen ook filmpjes met uitleg opnemen. “Op 28 maart zullen geïnteresseerden dan via onze website een virtuele rondleiding kunnen volgen”, zegt de directeur. “In een ideaal scenario zal het een soort Google Street View zijn. De mensen zullen kunnen wandelen door ons gebouw en lokalen binnenlopen. Daar kunnen ze dan verdere info bekomen via filmpjes en foto’s.”

Ouders die nog extra vragen zouden hebben, zullen die bovendien live kunnen stellen. Via een rechtstreekse verbinding zullen directie en leerkrachten paraat staan.

Veel vragen

“Het opschorten van de lessen en afgelasten van alle activiteiten betekent nu eenmaal niet dat ouders niet bezig zijn met de toekomst van hun kind. De keuze van school en studierichting vormt daar een belangrijk onderdeel van. Daarom willen we tot bij de mensen komen met onze virtuele opendeurdag”, aldus directeur Anthony Strubbe. “We willen onze slogan ‘warme school, sterk in vernieuwing ‘ zo kracht bijzetten.”