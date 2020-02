Brugse schilderes Mistral krijgt carrièreprijs in Italië Bart Huysentruyt

05 februari 2020

10u45 0 Brugge De Brugse schilderes en dichteres Mireille Hulpiau (54) is in het Italiaanse Firenze bekroond met de ‘International Prize Leonardo da Vinci - The Universal Artist’ voor haar hele oeuvre.

Uit liefst twee miljoen internationale kunstenaars werd net de Brugse gekozen voor haar magische en realistische werk. “Een ongelooflijke eer”, zegt ze. “Dit had ik nooit verwacht. Blijkbaar wordt rekening gehouden met hoe je als kunstenaar initiatieven neemt en hoe je carrière is opgebouwd. Verder hadden ze lovende woorden voor het gebruik van oude technieken in een moderne vormgeving.” Haar acrylschilderijen zijn sinds april 2014 permanent te bewonderen in haar atelier en kunsthuis Mistral-Melike in de Jozef Suvéestraat in Brugge. Mistral maakte in het verleden kunstboeken en gedichtenbundels. Naast eigen werk maakt ze ook kunst in opdracht van klanten. De prijs opent nu al deuren: de kunstenares wordt voor verschillende biënnales, waaronder die van Cannes, gevraagd. Wie haar werk wil bewonderen, kan op vrijdag- en zaterdagnamiddag vrij het kunsthuis bezoeken.