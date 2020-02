Brugse schepen en kamerlid Franky Demon betrokken bij ongeval: “Andere bestuurder reed over volle witte lijn om file te ontwijken” Mathias Mariën

15 februari 2020

11u25 114 Brugge De Brugse schepen Franky Demon (CD&V) is vrijdagavond betrokken geraakt bij een ongeval aan het station. Demon kon een auto die over een volle witte lijn reed om een file te vermijden niet meer ontwijken. “Gelukkig raakte niemand gewond, maar dit was wel schrikken”, reageert Demon.

Het ongeval gebeurde rond 16 uur op de brug tussen het station en de Katelijnepoortbrug in Brugge. Een bestuurder zag dat er file was ontstaan en wou die ontwijken. Daarbij beging de man – met een kindje op de achterbank – een zware verkeersovertreding. In volle spits draaide hij zijn stuur en reed over de witte volle lijn om rechtsomkeer te maken. “Net op dat moment kwam ik aangereden. Ik had geen tijd meer om te remmen”, vertelt schepen Franky Demon. Bij de botsing raakten beide wagens zwaar beschadigd. Demon kreeg een flinke klap te verwerken en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Nekpijn

“Gelukkig hou ik geen letsels over aan het ongeval en zat ik alleen in de wagen. Behalve wat nekpijn ben ik in orde. Ook in de andere wagen raakte niemand noemenswaardig gewond. Het viel me wel op hoeveel hulp we meteen na het ongeval kregen. Niet alleen van de hulpdiensten, maar ook van getuigen. Dat gevoel onthoud ik wel na deze nare ervaring.”

De politie trok het rijbewijs van de andere bestuurder in omdat hij een zware verkeersovertreding had begaan. “Wrok koester ik niet. Voor mij is het belangrijkste dat er alleen materiële schade is. Mijn wagen is rijp voor de schroothoop, maar ik mankeer niks”, besluit Demon, die zaterdag zijn afspraken annuleerde om te bekomen. “Maar in principe kan ik vanaf zondag weer aan de slag.”