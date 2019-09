Brugse redder zwemt het Kanaal over: ‘Zo zwaar, maar wat een kick!’ Bart Huysentruyt

16 september 2019

17u09 8 Brugge De Brugse redder Matthieu Bonne (25) heeft het klaargespeeld. De ultrasporter uit Bredene zwom afgelopen nacht en vandaag het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk over. Hij deed dat in ‘nauwelijks’ 12 uur en 47 minuten. “Ongelooflijk”, reageert hij.

Matthieu Bonne, die in zwembad Lago Olympia niet toevallig ‘Super-Matt’ wordt genoemd, was afgelopen nacht, om 23.30 uur vanuit Engeland aan zijn poging gestart. De ultrasporter, die in het verleden ook al de Marathon des Sables deed, had daar engelengeduld voor nodig gehad. Hij vertoefde al tien dagen in Engeland, maar moest wachten tot de weersomstandigheden perfect waren om zijn poging te ondernemen. Niet toevallig wordt het Kanaal als één van de moeilijkste overtochten beschouwd.

De Bredenaar had zich minutieus voorbereid op de helse onderneming. Hij nam daarvoor coach Stefaan Maene onder de arm. De voormalige Olympische zwemmer uit Brugge kon Bonne motiveren. Hij zwom in de aanloop naar zijn ultieme poging al eens 31 kilometer en 12 uur in zee. De begeleidingsboot Pathfinder begeleidde Matthieu Bonne naar de overzijde. Op internet kon het thuisfront volgen waar de zwemmer zich juist bevond. Veel vroeger dan gedacht bereikte hij de kust nabij Wissant.

Hij landde na 12 uur en 47 minuten in het water op Franse bodem, waar hij werd opgewacht door familie en vrienden. In een eerste reactie was Matthieu Bonne uiteraard tevreden. “Ongelooflijk. Het was bijzonder zwaar, maar de kick van het slagen is geweldig.”