Brugse raadsleden vragen QR-code aan Gouden Handrei: “Uitleg bij woning Jan Van Eyck mag wel” Bart Huysentruyt

06 augustus 2020

08u37 0 Brugge De Brugse raadsleden Martine Bruggeman en Pol Van Den Driessche (N-VA) vragen aan het stadsbestuur om een extra woordje uitleg te voorzien aan de vroegere woning van schilder Jan Van Eyck langs de Gouden Handrei.

“De periode van de Bourgondische Nederlanden was uitzonderlijk belangrijk voor Vlaanderen en voor Brugge in het bijzonder. Wie daar nog mocht aan twijfelen, raden we de lezing van het weergaloze boek De Bourgondiërs van Bart Van Loo aan”, zeggen de raadsleden. “Op twee historische plaatsen in Brugge zou een bord met uitleg en een QR-code erg interessant kunnen zijn. Dat is het geval voor de gevel van het beschermde pand in de Gouden Handstraat 6. Daar leefde en werkte Jan Van Eyck in de 15de eeuw. Hij is zonder enige twijfel de grootste en meest gekende schilder die ooit in Brugge woonde en actief was. Voorzie zo'n code ook in de benedenzaal van het Brugse stadhuis, want daar vond in 1464 de allereerste vergadering van de Staten-Generaal plaats, zeg maar de geboorteakte van de Lage Landen en een voorloper van wat een parlementaire vergadering zou worden.”

Beide raadsleden richten hun vraag nu naar het stadsbestuur van Brugge.