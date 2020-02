Brugse politie zet zich schrap voor komst Manchester United-fans na confrontatie in 2015: “Mogelijk laten we wel een optocht door het centrum toe” Mathias Mariën

14 februari 2020

08u39 3 Brugge De Brugse politie neemt heel wat maatregelen voor de wedstrijd van volgende week donderdag tussen Club en Manchester United. Bij een eerdere ontmoeting in 2015 kwam het tot confrontaties tussen beide supportersgroepen in de binnenstad. Dat scenario willen ze in Brugge nu absoluut vermijden. “De kans bestaat wel dat we een optocht toelaten, waarbij de Britse fans vanop de Markt richting stadion vertrekken”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Beide teams speelden in augustus 2015 een laatste keer tegen elkaar. De politie was toen al op het ergste voorbereid en zette toen 506 mensen in om de veiligheid te garanderen. Desondanks kwam het voor en na de wedstrijd wel tot opstootjes waarbij uiteindelijk 63 supporters werden opgepakt – het merendeel Britse fans die zonder ticket het stadion wilden betreden. Na de wedstrijd kwam het nog tot een confrontatie in de Hoogstraat, waarbij tientallen fans met elkaar hadden ‘afgesproken’ om te vechten. Dankzij het goede voorbereidende werk van de politie waren ze snel op de hoogte en kon erger voorkomen worden. Gewonden vielen er uiteindelijk niet.

Om de fans van de Engelse topclub voor de wedstrijd zo gegroepeerd mogelijk te houden, bekijken we de mogelijkheid om een optocht toe te laten, waarbij de Manchester United-fans vanop de Markt onder politiebegeleiding naar het stadion trekken Lien Depoorter, woordvoerster politie Brugge

Op 20 februari staan beide clubs opnieuw tegen elkaar in het Jan Breydelstadion. Er worden minstens 1.470 fans van de Engelse grootmacht verwacht. “Met de eerdere incidenten in het achterhoofd beschouwen we dit zeker als een risicowedstrijd", zegt woordvoerster Lien Depoorter. “We zullen er alles aan doen om zaken zoals in het verleden te vermijden.”

Verbod op dranken in glas

Om dergelijke ‘ontmoetingen’ tussen beide supportersgroepen te verhinderen, nam de lokale politie al contact op met De Lijn en de Brugse taxibedrijven met de vraag aanhangers van beide clubs niet ‘gemengd’ te vervoeren. Cafés en hotels in centrum Brugge en in de omgeving van het stadion werden ook gecontacteerd via een brief van burgemeester Dirk De fauw met diverse tips om het gebeuren in goede banen te leiden. Zo geldt er in horecazaken binnen een straal van 1 kilometer rond het stadion en in enkele buurten in de Brugse binnenstad een verbod op dranken in glas. “Ook aan supermarkten en nachtwinkels wordt gevraagd om die dag alcohol niet extra te promoten en zich eveneens aan het glasverbod te houden”, aldus Lien Depoorter.

Extra urinoirs

“We willen op die manier vermijden dat Engelse supporters buitensporig gedrag vertonen door overmatig drankgebruik. Ook na de wedstrijd blijft dit een aandachtspunt in de Brugse binnenstad waar het gros van de supporters blijkt te overnachten.” Ook de dienst Leefmilieu zal die dag extra inspanningen leveren om de achtergelaten rommel van supporters zo snel mogelijk op te ruimen. Er komen ook extra urinoirs op enkele cruciale plaatsen.

Filtercontroles

Hoeveel manschappen de Brugse politie zal inzetten, maakt ze niet bekend. “Het zullen er uiteraard een stuk meer zijn dan bij een gewone wedstrijd”, zegt de woordvoerster. “Op de wegen naar het stadion zullen ook filtercontroles gehouden worden. Buitenlandse supporters die geen geldig ticket op zak hebben, hebben meestal minder goeie bedoelingen en zullen verplicht rechtsomkeer moeten maken. De dag van de match worden ook tekstkarren ingezet om passanten te informeren over enige hinder op de weg.”

Om de fans van de Engelse topclub voor de wedstrijd zo gegroepeerd mogelijk te houden, bekijkt de politie de mogelijkheid om een optocht toe te laten waarbij de Manchester United-fans vanop de Markt onder politiebegeleiding naar het stadion trekken. “Bij het escorteren houdt de politie uiteraard extra toezicht. Wie dan pyrotechnisch materiaal (zoals Bengaals vuurwerk, red.) afsteekt of het te bont maakt, kan bestuurlijk worden aangehouden tot na de match. De supporters zijn dus gewaarschuwd. Wie de match zelf niet wenst te missen, houdt zich dus maar beter aan de regels”, aldus Lien Depoorter.

De wedstrijd wordt volgende week donderdag afgetrapt om 18.55 uur.