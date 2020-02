Brugse politie waarschuwt voor nieuwe vorm van gauwdiefstal: ‘vogelpoepdieven’ viseren toeristen in binnenstad Mathias Mariën

01 februari 2020

09u32 104 Brugge De politie van Brugge waarschuwt voor een nieuwe werkwijze van gauwdieven. “Ze bekladden toeristen eerst met een wit goed, bieden de slachtoffers aan om de ‘vogelstront’ op te vegen en stelen in de tussentijd hun portefeuille. We vragen zeker aangifte te doen aan iedereen die slachtoffer wordt”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

“Mensen die vogelpoep opmerken, kijken best niet alleen in de lucht, maar ook goed om zich heen.” Dat opvallend advies geeft de politie dezer dagen aan wie in de Brugse binnenstad loopt. De voorbije week sloeg een dievenbende tot tweemaal toe met de merkwaardige werkwijze. De zogeheten ‘vogelpoepdieven’ gaan vriendelijk te werk en willen vrijwillig de kledij van hun slachtoffers schoonmaken. Zowel op de Markt als op het Wijngaardplein sloegen ze deze week toe. De toeristen waren op dat moment zorgeloos aan het genieten van hun uitstap. “Mensen kijken beter eens dubbel om zich heen als er zich spontaan helpende handen aanbieden”, zegt Lien Depoorter. “Het onderzoek is volop lopende. We roepen alle slachtoffers op om zeker aangifte te doen." Het is overigens niet voor het eerst dat Brugge getroffen wordt door ‘originele’ gauwdieven. In mei vorig jaar gebruikten twee Cubaanse twintigers al eens een gelijkaardige truc. Toen spoten ze zonnecrème op hun slachtoffers.