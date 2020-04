Brugse politie waarschuwt na forse snelheidsovertredingen: “Ook tijdens coronacrisis blijven we flitscontroles houden” Mathias Mariën

13 april 2020

10u20 4 Brugge Sinds het uitbreken van de coronacrisis merkt de politie van Brugge dat er sneller wordt gereden. Na eerdere meldingen zijn er sinds een week ook controles bezig.

Afgelopen weekend betrapte de politie twee bestuurders die 96 en 106 kilometer per uur reden in de bebouwde kom. Dat gebeurde langs de Baron Ruzettelaan en de Heidelbergstraat. “De coronacrisis betekent niet dat mensen nu plots plankgas mogen geven op de openbare weg”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Iedereen moet weten dat we wel degelijk controles uitvoeren en dat ook zullen blijven doen. We vragen dan ook op de snelheidsbeperkingen na te leven."