Brugse politie waarschuwt hardrijders: “Vervelend, maar ook in 2020 blijven we streng controleren op snelheid” Mathias Mariën

06 januari 2020

14u41 0 Brugge De politie van Brugge heeft in december ruim 15.000 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Uit de resultaten blijkt dat er vooral in de zone 30 tijdens schoolspitsuren te snel wordt gereden.

Tijdens de volledige maand werden 1.584 auto’s gecontroleerd in de zone 30. Daarvan reden er 165, ofwel zo'n 10 procent, te snel. In de zone 50 liet amper 2,9 procent van de chauffeurs zich betrappen, terwijl dat net de zones waren waar de politie het meeste wagens controleerde. In de zone 70 reden 5,1 procent van de chauffeurs te snel. “We blijven ook in 2020 controleren op snelheid. We weten dat mensen dat ‘vervelend’ vinden, maar repressie is helaas nog steeds nodig”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Meer verkeersveiligheid is iets waar we samen naar moeten streven. Elke bestuurder moet dus zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. De snelheidslimieten respecteren, is daar één aspect van."