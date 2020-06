Brugse politie verbolgen nadat agenten feestje met minstens 100 studenten moeten stilleggen en worden uitgescholden: “Ze gedroegen zich verwerpelijk” Mathias Mariën

23 juni 2020

10u59 52 Brugge Studenten van het Europacollege in Brugge hebben maandagnacht de buurt op stelten gezet na een uit de hand gelopen feestje. Toen de politie ter plaatse kwam, kregen ook zij de volle lading. “Nu wordt het pas verontrustend wanneer afgestudeerden van het Europacollege die ooit de top van de Europese politiek, administratie en diplomatie zullen bereiken zich op zo’n verwerpelijke en arrogante manier gedragen", reageert korpschef Dirk Van Nuffel.



Bij de Brugse politie zijn ze verbolgen over de feiten. De studenten vierden maandagnacht het einde van het academiejaar toen het uit de hand liep. “Alle coronaregels werden met de voeten getreden en de opgeroepen politie werd serieus uitgescholden”, bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. Nochtans waren er vooraf duidelijk afspraken gemaakt. In overleg met de diensten van de rector van het Europacollege vonden in de verschillende studentenhuizen afscheidsfeestjes plaats. Afspraak was evenwel dat bezoekers niet zouden worden toegelaten en de groepjes aanwezigen beperkt zouden blijven.

De buurt werd op stelten gezet en de politie moest herhaaldelijk tussenkomen. Er wordt nu onderzocht in welke mate nog gerechtelijk kan worden opgetreden Lien Depoorter

Meer dan 100 mensen

In de loop van maandagnacht bleek evenwel dat de aanwezigen de opgelegde regels volledig aan hun laars lapten. In het studentenhuis aan het Biskajerplein bleken uiteindelijk meer dan honderd studenten aanwezig te zijn en liep de situatie danig uit de hand. “De buurt werd op stelten gezet en de politie moest herhaaldelijk tussenkomen. Er wordt nu onderzocht in welke mate nog gerechtelijk kan worden opgetreden”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Zo was er op straat luide muziek te horen en lieten de studenten ook zelf stevig van zich horen. De politie moest uiteindelijk zowel om 2 uur als om 3 uur tussenbeide komen en kreeg daarbij de volle lading. Heel wat van de jongeren beweerden bovendien - onterecht - in de buurt te wonen. Bemiddelen bleek onbegonnen werk door de scheldpartijen.

Arrogant en verwerpelijk

Korpschef Dirk Van Nuffel reageert kwaad en snapt niet wat de jongeren bezielde. “Nu wordt het pas verontrustend wanneer afgestudeerden van het Europacollege, die ooit de top van de Europese politiek, administratie en diplomatie zullen bereiken, zich op zo’n verwerpelijke en arrogante manier gedragen”, zegt Van Nuffel. “We gaan voor de start van het volgende academiejaar een en ander uitpraten met de nieuwe rector van het Europacollege. Jonge Europeanen in Brugge zouden een verrijking moeten betekenen voor onze stad, maar daar is al een tijdje steeds minder van te merken."