Brugse politie trok dit jaar al 34 ‘valse’ gehandicaptenkaarten in. Teller van laatste twintig jaar staat op 729 Mathias Mariën

18 juni 2019

18u33 0 Brugge De politie van Brugge heeft dit jaar al 34 parkeerkaarten voor mensen met een handicap ingetrokken. Het gaat dan om kaarten die onrechtmatig worden gebruikt door nabestaanden of duplicaten. De laatste twintig jaar zijn er dat zelfs 729.

Maandag maakte de politie Westkust bekend dat ze de laatste vier maanden al 40 dergelijke parkeerkaarten introkken. In de meeste gevallen komt er een aangifte van mensen die zeggen dat ze hun kaart kwijt zijn, waarna ze een nieuwe krijgen. Ook het verder gebruiken van een mindervalidenkaart van iemand die overleden is, komt frequent voor. Door een nieuwe applicatie wordt dat echter moeilijker. Ook in Brugge zijn ze bekend met het fenomeen. Daar controleren ze regelmatig en trokken ze dit jaar al 34 kaarten in. Sinds 1999 zijn dat er zelfs 729. “De wagen wegtakelen doen we in tegenstelling tot andere zones niet”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. In Brugge wordt de bestuurder opgewacht of opgespoord. Dat betekent echter niet dat er minder zwaar aan de feiten wordt getild. Wie fraudeert met een gehandicaptenkaart, riskeert een zware boete.