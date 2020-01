Brugse politie rolt bende drugsdealers op: 7,7 kilo marihuana en luxegoederen in beslag genomen Mathias Mariën

29 januari 2020

12u32 34 Brugge Het drugsteam van de Brugse recherche heeft een drugsnetwerk opgerold. Bij meerdere huiszoekingen werden drie mensen opgepakt. Tijdens het onderzoek stootten de speurders op een fikse buit, waaronder 11.500 euro cash geld én 7,7 kilogram marihuana.

Het onderzoek naar de dealers was al enige tijd aan de gang. Vorige week besloot het drugsteam van de Brugse recherche binnen te vallen in drie woningen in Brugge, zo bevestigt woordvoerster Lien Depporter. “Dat gebeurde in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar enkele drugsdealers. Drie mensen moesten daarna voor de onderzoeksrechter verschijnen en werden aangehouden. Zij verblijven intussen in de Brugse gevangenis.”

Grote buit

De speurders van de Brugse politie troffen bij de huiszoekingen een grote buit aan. Zo stootten ze op 7,7 kilogram marihuana, 140 gram hasj, 350 gram cocaïne, 11.500 euro cash geld, drie nepwapens en heel wat luxegoederen - waaronder een Rolex horloge van 9.000 euro en een tiental paar schoenen van het designmerk Louboutin. Mogelijk waren ze al langere tijd aan het werk. De ontdekking en arrestatie van de drugsdealers is evenwel geen verrassing te noemen. Net vorige week maakte de Brugse politie de ‘prioriteiten’ voor de komende vijf jaar bekend in het Zonaal Veiligheidsplan. De jacht op drugsdealers was daar één van. “Deze vangst is al meteen een opsteker voor de politiemedewerkers en het Brugse gerecht”, aldus Lien Depoorter. Het onderzoek naar de opgerolde drugsbende en de omvang ervan, loopt ondertussen nog volop verder.