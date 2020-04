Brugse politie patrouilleert in burger tegen samenscholingen en andere overtredingen Mathias Mariën

09 april 2020

13u08 0 Brugge De Brugse politie zal de komende tijd patrouilles in burger inzetten om te controleren of de opgelegde maatregelen worden nageleefd. Dat bevestigt woordvoerster Lien Depoorter.

“Wij laten ook onze recherche toezicht houden in burger”, zegt de woordvoerster. “Mensen in uniform en in burger inzetten staat gelijk aan een gezonde en logische mix om onze waakzaamheid te verhogen. Dat verschilt op zich weinig van andere tijden waar we ook vaak in alle discretie te werk gaan.” De patrouilles worden in de eerste plaats ingezet om samenscholingen tegen te gaan. Wie wordt betrapt, riskeert een boete van 250 euro.