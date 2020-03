Brugse politie patrouilleert extra tegen inbraken in gesloten horecazaken: “Sociale controle valt grotendeels weg” Mathias Mariën

17 maart 2020

06u41 0 Brugge De Brugse politie zal tijdens de coronacrisis haar patrouilles tijdelijk op een andere manier inzetten. “Teams die tijdens voetbalmatchen of het uitgaan van dienst waren, zullen nu in de binnenstad patrouilleren in de strijd tegen inbraken”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Verder zullen wijkinspecteurs alleen in noodgevallen nog huisbezoeken doen én werkt de dienst administratie zoveel mogelijk van thuis uit.

Neen, ook voor politiediensten is de coronacrisis allesbehalve evident om mee om te gaan. Om de eigen mensen te beschermen, nam de Brugse politie enkele gerichte maatregelen. Al beseffen ze binnen het korps wel dat hun werk even belangrijk - zo niet nog belangrijker - blijft als vóór de coronacrisis. Toch worden onnodige risico’s vermeden. Zo zullen mensen van de administratieve diensten zoveel mogelijk van thuis werken. Intern worden ook de nodige richtlijnen meegegeven aan alle politiemensen.

Concreet zullen de maatregelen vooral te voelen zijn in de wijkafdelingen. “Onze wijkinspecteurs zullen huisbezoeken zeker vermijden”, bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. “Al blijven ze wel zichtbaar in het straatbeeld op hun fiets. Maar als mensen moeten gecontacteerd worden, zal dat telefonisch gebeuren.”

Inbraak in Italiaans restaurant

Wat het patrouilleren betreft is er binnen het Brugse korps sprake van een ‘heroriëntering’. Terwijl er vroeger teams nodig waren voor het voetbal, evenementen of het uitgaan, vallen die opdrachten nu weg. “Die teams kunnen we dan inzetten voor bijvoorbeeld patrouille-opdrachten in de binnenstad waar nu veel zaken lange tijd gesloten zijn”, zegt Lien Depoorter.

Dat zal niet alleen in het weekend, maar ook op weekdagen het geval zijn. “We doen dat vooral, omdat een groot deel van de sociale controle wegvalt”, aldus de politie. Dat die patrouilles geen overbodige luxe zijn, werd afgelopen weekend al bewezen. Een Italiaans restaurant kreeg toen meteen een inbreker over de vloer die aan de haal ging met een buit met een waarde van zo’n 8.000 euro.

Sneller proces-verbaal

Ondertussen blijft de politie ook controleren bij horeca-uitbaters en winkeliers die ondanks het verbod toch de deuren openen. Sinds vrijdagnacht zijn daarvoor al vijf processen-verbaal opgemaakt. Vanaf nu zal bovendien sneller een pv worden opgemaakt. De tijd van waarschuwingen lijkt zo al gepasseerd.

Verder erkent de politie dat de snelheidscontroles de komende tijd géén prioriteit zullen zijn. Dat betekent niet dat bestuurders nu zorgeloos te snel kunnen rijden op Brugs grondgebied. “Er zullen wel degelijk nog controles gebeuren én er rijden nog steeds motorpatrouilles rond die bestuurders uit het verkeer kunnen plukken. Corona kan niet alles stilleggen. De veiligheid in de stad moet gegarandeerd blijven ”, zegt Lien Depoorter.