Brugse politie pakt vijf PSG-fans op die zonder ticket onrust veroorzaken in binnenstad Mathias Mariën

22 oktober 2019

16u15 0 Brugge De politie van Brugge heeft vijf supporters van PSG opgepakt die het bont maakten aan de Burger King op de Markt. “Ze pleegden baldadigheden, waarna we besloten het vijftal administratief aan te houden tot na de wedstrijd", zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De fans begaven zich zonder ticket richting Brugge en stookten onrust op de Markt. Dat nadat ze een eerdere verwittiging van de politie negeerden omdat ze overlast veroorzaakten in hun hotel. Daarop besloot de politie in te grijpen. “Het ging om onruststokers”, bevestigt Lien Depoorter. Opvallend: het vijftal was niet in voetbalkledij van PSG gekleed, maar had wel een outfit aan die duidelijk verwees naar Parijs. Ondertussen is de politie in opperste staat van paraatheid in de binnenstad en rond het stadion. Zo staat op de weg richting Jan Breydelstadion het waterkanon opgesteld.