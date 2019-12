Brugse politie pakt uit met vijf nieuwe dienstvoertuigen Mathias Mariën

10 december 2019

15u37 0 Brugge De politie van Brugge beschikt vanaf heden over vijf nieuwe dienstvoertuigen.

Het gaat om 3 Volkswagen Transporters en 2 Mercedes Vito combi’s, waardoor meteen een nieuw merk zijn intrede doet in het wagenpark van de Brugse politie. Ook nieuw is de oranje striping op de bumper. Dat verhoogt de zichtbaarheid en de veiligheid van de inzittenden. Kostprijs per dienstvoertuig is 70 à 80.000 euro. De totale kostprijs van de 5 combi’s bedraagt 400.000 euro. Het wagenpark van de Brugse politie telt intussen 90 wagens, 80 fietsen, 17 moto’s en 5 scooters. De combi’s beschikken allemaal over ‘mobile office’ waardoor inspecteurs onderweg de nodige databanken kunnen raadplegen en de interventiefiches kunnen updaten.