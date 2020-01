Brugse politie maakt prioriteiten voor komende jaren bekend Mathias Mariën

22 januari 2020

16u59 0 Brugge De Computer Crime Unit van de Brugse politie wordt de komende jaren uitgebreid tot vijf medewerkers. Aanleiding is het stijgend aantal aangiftes van informaticacriminaliteit. “Intern komen er ook bijkomende opleidingen en de nodige specialisaties zodat we dat fenomeen beter kunnen opvangen”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Ook de aanpak van inbraken, uitgaansoverlast en drugs blijven de komende jaren een prioriteit.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en korpschef Dirk Van Nuffel maakten de cijfers over de cybercriminaliteit bekend op de toelichting van het nieuw zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Concreet is het aantal aangiftes de jongste jaren fiks gestegen. In 2017 waren het er 217, waar dat in 2018 tot 363. Op precieze cijfers voor 2019 is het nog wachten, maar wel staat vast dat de stijgende lijn zich heeft verdergezet. De informaticacriminaliteit is voor 2020-2025 de belangrijkste nieuwkomer in de ‘prioritaire veiligheidsfenomenen’ in Brugge. Zo wordt de Computer Crime Unit uitgebreid van twee naar vijf vaste medewerkers en komen er extra opleidingen.

Inbraken dalen, maar blijven prioriteit

Nog in de lijst met prioriteiten staan vaste waarden al drugs, alcohol in het verkeer, intrafamiliaal geweld én woninginbraken. Dat laatste is opvallend te noemen, aangezien het aantal inbraken al enkele jaren in dalende lijn is. “Maar de impact voor de slachtoffers op lange termijn is wel groot. Niemand wil het gevoel ervaren dat vreemden binnendringen in je privé”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel, die ook verwijst naar de huidige inbraakgolf in Assebroek en Sint-Kruis. Het goede nieuws is wel dat Brugge één van de veiligste centrumsteden is en blijft. “Niet alleen objectief merken we dat aan de cijfers, ook de subjectieve beleving van de Bruggeling bevestigt dit”, duidt burgemeester Dirk De fauw. “Uit bevragingen blijkt dat 85 procent van de inwoners zelden tot nooit een onveiligheidsgevoel ervaart. Voor ons als stadsbestuur is dat een heel belangrijk gegeven.”

Uit bevragingen blijkt dat 85 procent van de inwoners zelden tot nooit een onveiligheidsgevoel ervaart. Voor ons als stadsbestuur is dat een heel belangrijk gegeven Dirk De fauw

Leefbaarheid Zeebrugge verhogen

Staat nog op de prioriteitenlijst van het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan, dat kan aanzien worden als een leidraad voor de werking van het politiekorps de komende jaren: de leefbaarheid en veiligheid in Zeebrugge verhogen. “Hiervoor willen we niet alleen de wijkwerking uitbreiden, maar ook het toezicht verhogen”, zegt De fauw. Wél opvallend: politie en stad kozen er met opzet voor om de problematiek in Zeebrugge niet te omschrijven of beperken tot de aanwezigheid van de transmigranten. “Het zou fout zijn om de samenlevingsproblematiek te beperken tot enkel de transmigranten. Er is veel meer dan dat”, is korpschef Dirk Van Nuffel duidelijk. “Denk maar aan de vrachtwagenchauffeurs die langs de weg kamperen, zwerfvuil en de onrust omtrent de nieuwe zeesluis.”

Gauwdiefstallen en fietsdiefstallen

In vergelijking met het vorige Zonaal Veiligheidsplan valt op dat gauw- en fietsdiefstallen niet meer als prioriteit willen aanzien. Het aantal aangiftes daarvan is de voorbije jaren fiks gedaald. Al betekent dat uiteraard niet dat die zaken geen aandacht meer krijgen. Ze worden toegevoegd aan de reguliere werking van het politiekorps. “Zowel het stadsbestuur als de politie neemt de komende jaren z’n verantwoordelijkheid voor een goed veiligheidsbeleid in Brugge”, besluit burgemeester Dirk De fauw.