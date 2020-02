Brugse politie houdt extra oogje in het zeil in ‘probleemstraatje’ vlakbij uitgaansbuurt Mathias Mariën

04 februari 2020

12u34 0 Brugge De Brugse politie zal de komende tijd extra aandachtig patrouilleren in de buurt van de Artoisstraat. Het straatje vlakbij de uitgaansbuurt zorgt al enkele jaren voor overlast door de uitgaande jeugd. “Ik heb gevraagd de straat in het weekend op te nemen in elke patrouille door de binnenstad”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Raadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) zal tijdens de volgende gemeenteraad interpelleren over de kwestie. “Er wordt door enkele bewoners een onthutsend beeld geschetst over hoe het er aan toegaat in de Artoisstraat tijdens het weekend”, zegt Sintobin. Het zou gaan om fysieke en verbale agressie, vandalisme, wildplassen, sluikstorten, schade aan auto’s en ‘de verloedering en vervreemding’ van de Smedenstraat en omgeving. “Concrete actie is dringend nodig”, zegt Sintobin.

Niet nieuw

Burgemeester Dirk De fauw is op de hoogte van de verzuchtingen en laat verstaan dat de politiepatrouilles extra aandachtig zullen zijn in de buurt. “Eén van de opmerkingen was dat de patrouilles niet achter de hoek van de straat keken. Ik heb gevraagd aan de korpschef om de volledige straat te controleren tijdens de patrouilles”, aldus De fauw. Nieuw zijn de meldingen van overlast in de straat evenwel niet. Vooral in de zomer trekken jongeren er graag heen om vlakbij het water wat te drinken, vooraleer ze richting café trekken. Hun vuilnis wordt al te vaak achtergelaten.