Brugse politie gaat specifiek patrouilleren tegen samenscholingen Mathias Mariën

18 maart 2020

18u12 0 Brugge De Brugse politie zal de komende weken speciale patrouilles inzetten om samenscholingen tegen te gaan.

Sinds woensdagmiddag is het verboden om in groepjes samen te komen. De politie is alvast van plan daar streng op toe te zien. Boetes deelden ze op de eerste dag nog niet uit, al kwamen er wel verschillende meldingen binnen van ongeruste burgers die zelfstandigen die tóch aan de slag gingen, signaleerden aan de politie. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete tot 4.000 euro. “We kijken of mensen de maatregelen naleven, maar we zetten nog altijd in op sensibiliseren. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat we groepen fietsers gaan verbaliseren. Ik ben er echt van overtuigd dat het bewustzijn bij iedereen nu heel groot is en dat zoiets niet meer nodig zal zijn”, liet korpschef Dirk Van Nuffel verstaan.