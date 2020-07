Brugse politie deelde al zo’n 900 ‘coronaboetes’ uit sinds 13 maart: “Alleen wie hardleers is, zwieren we op de bon” Mathias Mariën

02 juli 2020

10u19 0 Brugge De politie van Brugge heeft sinds de start van de coronamaatregelen op 13 maart al zo’n 900 boetes uitgedeeld. Het merendeel daarvan was voor samenscholingen.

Het werkelijke aantal overtredingen ligt wellicht een pak hoger, aangezien ze in Brugge in de eerste plaats proberen te sensibiliseren en enkel bij hardleers gedrag beboeten.

Door de vele versoepelingen is de aandacht van de politie verschoven richting het uitgaansleven. “We controleren zowel de uitbaters als de klanten”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Daar willen we vooral sensibiliseren en mensen aanmoedigen om de afstandsregels te respecteren. Daarbij proberen we altijd eerst in gesprek te gaan. Alleen wie hardleers is, zwieren we op de bon."