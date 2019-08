Brugse politie bezorgd over komst Turkse supporters: “Vorige match tegen Galatasaray was één van de moeilijkste van de eeuw” Mathias Mariën

30 augustus 2019

17u00 0 Brugge De politie van Brugge is meteen na de loting van de Champions League gestart met de voorbereidingen op de komst van buitenlandse supporters. Vooral die van het Turkse Galatasaray baren zorgen, aangezien er tijdens de vorige passage van de club zware rellen uitbraken.

“Club-Galatasaray zit uiteraard nog in het geheugen van het Brugse politiekorps”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “De woelige wedstrijd van 2002 herinneren we ons als een van de moeilijkste ordediensten van de eeuw. Toen werden 600 manschappen ingezet, wat enorm is. Dus ja, de loting zorgt ervoor dat onze voetbalcel al meteen begonnen is met de voorbereiding. We zijn ons ter dege bewust van de impact van zo’n wedstrijd op onze werking. Maar niet alleen de Turkse supporters baren ons zorgen. We kijken ook met argusogen naar Paris St Germain, die even goed enige bezorgdheid opwekt. De harde kern van Paris heeft nu eenmaal een bepaalde reputatie. Over Madrid maken we ons minder zorgen.” De eerste thuiswedstrijd op 18 september is meteen tegen Galatasaray.