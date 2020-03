Brugse pleintjes verliezen kasseien ten voordele van bloemen en groen: “We geven het goede voorbeeld” Bart Huysentruyt

06 maart 2020

18u42 0 Brugge Tal van Brugse pleintjes en straten verliezen op dit moment een aantal kasseien ten voordele van meer bloemen en groen. Daarvoor is de dienst Openbaar Domein volop in de weer.

De arbeiders van de stad zijn volop bezig, onder meer op het Sint-Jansplein en nabij het Begijnhof. “We noemen het 'operatie perforatie’", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We kiezen voor een kleurrijke lente in Brugge en planten dus veel bloemen en planten op plaatsen waar vroeger beton heerste. De pleintjes, maar ook de straten verdienen meer kleur en door een paar tegels of kasseien weg te halen, kunnen we dat ook realiseren. We geven die mogelijkheid ook aan de Bruggelingen, maar als stad moet je het goede voorbeeld geven.”