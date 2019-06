Brugse pleinenplan vordert vlot: nu ook nieuw Werfplein Meer ruimte voor Kattenfeesten - groter speelplein Bart Huysentruyt

25 juni 2019

20u16 0 Brugge De stad Brugge vernieuwt binnenkort ook het Werfplein in Christus-Koning. Daarmee krijgt het pleinenplan meer en meer vorm. Het plein wordt aantrekkelijker voor buurtbewoners. “Met kleine geluksbrengers willen we mensen meer doen samenkomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het Ankerplein in de Katelijnestraat krijgt er een boom en zitbanken bij, de Mallebergplaats wordt een echt plein met meer ruimte voor terrasjes, het Huidevettersplein kreeg meer mogelijkheden en ook in de Langestraat zijn er plannen voor meer banken en groen. In dat rijtje past ook het Werfplein in Christus-Koning, naast het Graaf Visartpark de enige groene long in de wijk. “Vandaag wordt dit plein vooral gebruikt door kinderen en jongeren", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Maar het gras van het voetbalveldje is verdwenen en het basketbalveld wordt meer als fietsparcours gebruikt. We willen er meer mogelijkheden.”

Picknicken

De verharding van het basketbalterrein wordt opengebroken en gehalveerd. Basketballen kan in de toekomst nog, maar dan op een kleiner terrein. Bovendien komt er ook een fietsparcours op de verharding. Het voetbalveldje schuift op richting die zijde, waardoor het speelplein groter wordt. “Hier zullen we de houten omranding rond de zandbak wegnemen en vervangen door gemetste muurtjes. Daar kunnen we meteen vier zitbanken in integreren”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “Bovendien blijft de veiligheid gegarandeerd voor de kinderen en kan ook het zand niet wegwaaien.”

Er komen een lange picknicktafel, een dubbele schommel en een nieuw klimtoestel. Ook opvallend: meer plaatsen om te zitten en bij te praten. “Dit is een plein dat door veel buurtbewoners met kinderen gebruikt wordt. Door meer banken te plaatsen, brengen we de mensen wat dichter bij elkaar. Daar zal ook de picknicktafel toe bijdragen. Het is met deze kleine geluksbrengers dat we wat meer sfeer in de stad willen scheppen en eenzaamheid tegengaan.”

Kattenfeesten

Alle bomen blijven behouden, net als het petanqueveld dat - hoe kan het ook anders - een extra zitbank bij krijgt. “We zijn hiervoor in nauw overleg getreden met alle gebruikers van dit plein”, zegt De fauw. “In het voorjaar en het najaar van 2018 mocht iedereen zijn inbreng leveren. Dat heeft dit resultaat opgeleverd. Ik denk dat iedereen daar kan mee leven. Bovendien komt er door de nieuwe inrichting meer ruimte vrij voor de Kattenfeesten in augustus, toch een belangrijk evenement voor de wijk.”

De totale kostprijs bedraagt 150.000 euro. De werken starten wellicht in het voorjaar van 2020.