Brugse parken krijgen meer dan 200 picknickbanken Bart Huysentruyt

19 juni 2020

16u40 0 Brugge De stad Brugge is volop bezig met de plaatsing van 207 picknicktafels op 31 locaties, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.

De eerste lading van 60 picknickbanken is nu geplaatst. De overige worden geplaatst tegen half juli. “De bekende parken krijgen uiteraard banken, maar ook nieuw aangekochte domeinen worden ermee uitgerust", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zo staan er tien picknickbanken in het domein Veltem, dat we pas aankochten. In Assebroek werden er 12 banken geplaatst in het Katelijnepark met mooi uitzicht op het water. Deze groene zone ligt net buiten de binnenstad, maar het is er heel leuk vertoeven ook voor jongeren. En in Sint-Michiels maken we ook op privédomein De Rode Poort een picknickzone voor de bewoners met 10 banken.”