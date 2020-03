Brugse openbare werken kreunen onder de coronacrisis: “Dit gaan we blijven voelen tot in 2021” Bart Huysentruyt

26 maart 2020

09u44 2 Brugge Ook de openbare werken in Brugge kreunen onder de coronacrisis. Heel wat Brugse werven liggen al stil of zullen volgende week stilvallen. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) zegt dat de problemen zich zullen laten voelen tot in 2021.

Wie door Brugge loopt, merkt dat het stiller is dan anders. Niet alleen omdat er veel minder toeristen op straat zijn, maar ook omdat de meeste wegenwerken zijn stopgezet. Aannemers leggen de werken stil, omdat het vaak onmogelijk is om de ‘social distancing’-richtlijnen op te volgen tijdens het werk. “Ook van nutsmaatschappijen als Fluvius, Farys en Proximus horen we dat heel wat werken worden stilgelegd”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Met een vertraging van enkele weken blijven de problemen beperkt, maar waarschijnlijk zal dat oponthoud door corona nog langer duren. En als we pas in juni of juli terug aan de slag gaan, begint niet veel later de bouwvakantie.”

Katelijnestraat is vervelendste

Van Volcem vreest dat wat we nu meemaken een grote impact zal hebben op de werven die Brugge de komende maanden wilde opstarten en afwerken. “De problemen zullen zich laten voelen tot in het najaar of het voorjaar van 2021. De meest vervelende is wellicht het stilleggen van de werken aan de Katelijnestraat voor zowel de mobiliteit, omwonenden als handelaars. Let wel: de voedingswinkels aldaar en kinderopvang Pietje Pek zijn nog steeds open.”

Schilderen groene banken

Nu al probeert het kabinet van Van Volcem zich voor te bereiden op wat komen zal. “Sommige werken kunnen nog steeds doorgaan. Zo hopen we om de speelpleinen, zoals bijvoorbeeld aan het Astridpark, klaar te krijgen tegen dat de lockdown wordt opgegeven. We starten in eigen beheer met het schilderen van de groene banken op de Burg, Markt, Dijver en de Vesten. Nu de tuincentra weer open zijn, gaan we waar mogelijk ook beplanten. Verder werken we samen met de diensten om een nieuwe planning op te maken.” De belangrijkste werken worden naar voren geschoven, de kleinere werken naar achteren. Toch zal de uiteindelijke volgorde ook afhangen van welke vertraging bepaalde aannemers hebben opgelopen. “Het zal sowieso een moeilijke periode worden”, besluit Van Volcem.

Volgende werven waar de stad aanbestedende overheid is, werden geschorst:

• Katelijnestraat

• Site Beursgebouw

• Xaverianensite

• Sint-Pieterszuidstraat en Slachthuisstraat

• Raamcontract asfaltwerken Devriese

• Raamcontract betonwegen APK

• Oostmeers (aansluiting waterontvangers)

• Katelijnevest (verharding plus fietsbeugels)

• Lange Molenstraat

• Werfplein

• Strostraat

• Boomverjonging

• Fietspad Veemarktstraat

Volgende werven werden (nog) niet geschorst:

• Raamcontract kleinschalige verhardingen APK (Eiermarkt, Breidelstraat)

• Veltembos (parking Interbad)

• Speelplein Astridpark

• Vervanging speeltoestellen, diverse locaties