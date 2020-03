Brugse ondernemers maken liters soep voor personeel AZ Sint-Lucas Bart Huysentruyt

25 maart 2020

17u03 0 Brugge Restaurantuitbater Kenzo Caster van Bistro To Taste en ondernemer Sam Dhollander van Depagas Elektro hebben samen maar liefst 500 liter verse soep bereid voor het personeel van AZ Sint-Lucas.

“Die mensen staan onder druk om hun taak naar behoren uit te voeren en helpen corona-patiënten de klok rond. Ze offeren veel op, met risico voor hun eigen gezondheid, en eten wellicht niet altijd even goed tussen de shifts door. Daarom hebben we soep bereid om hen te steunen in deze woelige tijden", zeggen de ondernemers.