Brugse ondernemer Filip Van Driessche overleden aan coronavirus Mathias Mariën

04 mei 2020

18u31 0 Brugge De Brugse ondernemer Filip Van Driessche (54) is maandag overleden aan het coronavirus. De man lag wekenlang in coma, maar verloor uiteindelijk de strijd.

Van Driessche was jarenlang de drijvende kracht achter de familiale drukkerij aan de Blauwe Toren en was zeer gekend en geliefd in Brugge. In een ver verleden stond hij ook op de CD&V-lijst in Brugge. Later runde hij ook een eigen communicatiebureau en was hij de man achter de Cordon Bleu-feesten en organiseerde hij ‘Wallonië in Vlaanderen’. Midden maart raakte hij besmet met het coronavirus. Ondanks een lange strijd overleed hij maandag. Op sociale media wordt massaal en vol ongeloof gereageerd op zijn overlijden.