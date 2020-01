Brugse notaris samen met 4 anderen naar rechter omdat ze 96-jarige vrouw 800.000 euro zouden afgetroggeld hebben met dubieuze schenkingen Siebe De Voogt

08 januari 2020

15u22 0 Brugge De Brugse raadkamer heeft een Brugse notaris samen met vier anderen doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor oplichting en misbruik van vertrouwen van een 96-jarige dame. Het parket is ervan overtuigd dat het vijftal de bewoonster van Seaflower Service Palace in Knokke op dubieuze wijze 800.000 euro aftroggelde met twee dubieuze schenkingen. “Het is gewoon erg lelijk hoe zij tewerk zijn gegaan”, reageert Frank Scheerlinck, de advocaat van de nabestaanden.

De feiten gaan terug tot 2013. In juni dat jaar krijgt de neef van Georgette D. (96) een anonieme brief in de bus. Het document beschrijft hoe zijn intussen overleden tante op ongelooflijke wijze 800.000 euro armer zou zijn gemaakt door de uitbaatster van Seaflower Service Palace in Knokke - waar ze verbleef - en haar dochter. B.L. (72) en A.D. (44) zouden in samenwerking met een 50-jarige notaris uit Brugge - de vriend van A.D. - misbruik gemaakt hebben van de kwetsbare situatie waarin Georgette zich bevond. De bejaarde dame was dement en kon bijgevolg makkelijk misleid worden.

Gerechtelijk onderzoek

De neef van Georgette stapte met de anonieme brief naar de onderzoeksrechter en diende samen met twee andere familieleden klacht in tegen B.L. en haar dochter. Tijdens het onderzoek kwamen ook de Brugse notaris en een bevriende collega uit Waarschoot in het vizier van de speurders. In het voorjaar van 2013 ondertekende Georgette bij de Oost-Vlaamse notaris twee schenkingsaktes voor een totaalbedrag van liefst 800.000 euro. Dubieus, want door haar demente toestand wist Georgette volgens het parket niet wat ze precies ondertekende. De vrouw werd bovendien naar het kantoor van de notaris gevoerd door A.D. Het gerecht vermoedt dat het bejaarde slachtoffer onder druk werd gezet bij het ondertekenen van de documenten. Als ze haar handtekening niet plaatste, zou ze haar serviceflat volgens de speurders verliezen.

Welgesteld

De vermeende praktijken van de twee notarissen en moeder en dochter doen de wenkbrauwen fronsen. Het viertal is immers zelf welgesteld. Moeder B.L. kocht in 2006 het Seaflower Service Palace in Knokke voor ruim 8 miljoen euro, zodat haar eigen mama er kon blijven wonen. Intussen verkocht ze het gebouw aan een Franse groep. “Het heeft me in dit dossier altijd verwonderd hoe ver mensen durven gaan voor een som geld”, vertelt advocaat Frank Scheerlinck, die optreedt voor de nabestaanden van Georgette. “Het is erg lelijk hoe die mensen met die vrouw zijn omgegaan. Ze hebben misbruik gemaakt van haar situatie en hadden die schenkingen hoe dan ook niet mogen aanvaarden.” De raadsman is tevreden dat na meer dan zes jaar nu vijf verdachten zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Naast de twee notarissen en A.D. en B.L. werd ook de partner van die laatste mee verwezen. “Dit zal een ganse opluchting zijn voor mijn cliënten", zegt hij.

Ontkend

De vijf verdachten hebben steeds ontkend dat er iets onregelmatig gebeurde bij de schenkingen. A.D. had naar eigen zeggen een vriendschapsband opgebouwd met het slachtoffer en ontkent de tenlasteleggingen met klem. Ook de vier anderen zijn die mening toegedaan. Toch oordeelde de raadkamer woensdagmorgen dat er genoeg aanwijzingen zijn om hen voor de correctionele rechtbank te dagen. De kans bestaat wel dat de verdachten nog in beroep gaan tegen de doorverwijzing. In dat geval moet de KI in Gent zich opnieuw over het dossier buigen. Een eventuele doorverwijzing betekent niet dat het vijftal al schuldig bevonden is. Die opdracht is weggelegd voor de strafrechter.