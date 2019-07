Brugse muziekkorpsen slaan handen in elkaar voor HAFA Bart Huysentruyt

31 juli 2019

08u42 0 Brugge De Brugse muziekkorpsen slaan voor de zesde keer de handen in elkaar voor de organisatie van HAFABRUGGE.

Het is een driejaarlijks evenement, dat startte in 2005. Dit jaar vindt het plaats op zaterdag 24 en zondag 25 augustus. Op zaterdag zijn er optredens van Vlaamse muziekkorpsen zoals Brasserie Ieper, KDF Bavikhove en Filharmonie Leefdaal. Op zondag is het de beurt aan de Brugse muziekkorpsen. De afsluiter van deze tweedaagse is het gezamenlijk concert door de Brugse muziekkorpsen op zondag 25 augustus om 16.30 uur. De toegang op de Markt is gratis.