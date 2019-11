Brugse moskee barst uit voegen en zorgt voor overlast: “Dit is een onhoudbare situatie” Bart Huysentruyt

25 november 2019

20u07 1 Brugge De stad Brugge zoekt met de moslimgemeenschap een nieuwe locatie voor een moskee. Nu is er een moskee gevestigd in een huis in de Diksmuidse Heirweg in Sint-Andries, maar daar heerst er overlast.

Er is al jaren een moskee gevestigd in een vroeger woonhuis van de voormalige doelman van Club Brugge, Nader El Sayed. Hij schonk, bij zijn vertrek uit Brugge, een woning aan de moslimgemeenschap. De moskee wordt sindsdien frequent bezocht. “Als er op vrijdag gebed is, dan komen er soms tot 600 mensen langs”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dat is enorm veel voor een woning die in een woonwijk is gevestigd. Dat zorgt voor overlast in de buurt. Niet door de mensen die er komen bidden, maar wel door de grote hoeveelheid mensen die er langskomen. Dit is een onhoudbare situatie. We moeten een oplossing vinden.”

De fauw wil vermijden dat de gemeenschap in Brugge moet uitwijken naar verschillende kleinere locaties. “We willen liever niet dat er moskeeën ontstaan in achterzaaltjes, loodsen of garages. Daarom moeten we zelf mee op zoek gaan naar een oplossing: een eigen moskee. Dat kan in een nieuw gebouw of in een omgevormd, bestaand gebouw. Het spreekt vanzelf dat we bereid zijn om mee te zoeken naar een oplossing. De moslimgemeenschap vraagt daarbij geen halve euro aan de stad. Het is niet de bedoeling dat we mee investeren.”

Volgens gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is het waanzinnig dat de stad mee op zoek gaat naar een locatie. “Een moskee in Brugge? Daar verzetten we ons tegen. Wij zullen juridische stappen ondernemen als het effectief zover komt.”