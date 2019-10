Brugse leerlingen maken kortfilm met Nederlandse collega’s Bart Huysentruyt

14 oktober 2019

08u59 0 Brugge Onder leiding van Nederlands filmregisseur Leslie Verbeeck hebben negen leerlingen van Atheneum Jan Fevijn in Brugge een kortfilm gemaakt.

Ze werkten daarvoor samen met tien Nederlandse jongeren in het kader van een filmproject. Het resultaat daarvan is op 18 oktober om 15 uur te zien in het Ledeltheater Oostburg tijdens het Tegenstroom Internationaal Filmfestival voor de Korte Film. Het project van Tegenstroom wordt mee mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Nederland en heeft als doel de grenzen tussen Belgische en Nederlandse jongeren te laten vervagen.

Op 21 september gingen de Brugse leerlingen hiervoor naar het Nederlandse Groede, op 5 oktober waren de Nederlandse jongeren hiervoor te gast in Brugge. Samen maakten ze kennis met de technische aspecten van het genre en leerde Leslie Verbeeck hen kijken zoals een filmprofessional dat doet. Het filmproject kreeg de naam ‘Onbegrensd’.