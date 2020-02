Brugse leerkracht en hondje Mick aangevallen door twee losgebroken Staffords: “Minutenlang bleven ze bijten, tot twee matrozen ons kwamen redden” Mathias Mariën

19 februari 2020

13u04 0 Brugge Een Brugse leerkracht is al twee weken werkongeschikt nadat hij tijdens een wandeling met zijn hond Mick werd aangevallen door twee losgebroken Staffordshire Bull Terriers. Steven Decaesstecker vocht minutenlang met de viervoeters en beschermde zijn eigen hond met zijn leven. Mick raakte levensgevaarlijk gewond en is nog steeds herstellende. Uiteindelijk schoten twee Nederlandse matrozen ter hulp die vanuit de marinebasis geschreeuw hoorden. Woensdagmiddag ging Steven ze persoonlijk bedanken. “Zonder nadenken hebben ze me geholpen. In deze tijden vind ik dat fantastisch. Het is dankzij hen dat mijn hondje nog leeft”, zegt de leerkracht.

Wat een simpele avondwandeling langs de Brieversweg in Sint-Kruis moest worden met zijn Ierse terrier Mick, eindigde voor leerkracht Steven Decaesstecker twee weken geleden in een horrorverhaal. “Plots zag ik uit het niets twee Staffords opduiken. In een fractie van enkele seconden begonnen ze mijn hond te bijten en vlogen we op de grond", getuigt de man. “Ze losten Mick niet en bleven hem aanvallen en bijten. Ook ik kreeg enkele fikse happen toen ik probeerde ze weg te duwen.” Wat volgde was een minutenlang gevecht tussen Steven, zijn hondje en de twee losgebroken viervoeters. In de tussentijd passeerden verschillende wagens zonder stoppen. Het waren uiteindelijk twee Nederlandse matrozen van de nabijgelegen marinebasis die ter hulp schoten en de wilde honden wegtrokken.

Heldendaad

Hondje Mick werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en onderging verschillende operaties. “Eerlijk? Ik dacht niet dat hij het zou halen. Tijdens het gevecht voelde ik het leven uit zijn lichaam stromen. Op het einde bewoog hij zelfs niet meer. Maar kijk, twee weken later gaat het steeds beter”, vertelt Steven, die zelf al twee weken werkongeschikt is. Vooral op mentaal vlak heeft de leerkracht lager onderwijs het nog heel moeilijk. Dat weerhield hem er echter niet van om woensdagmiddag richting marinebasis te trekken om zijn twee helden te bedanken. “Het is ongelofelijk om te weten dat ze over het hek zijn gesproken om mij te komen helpen. In deze tijden, waar egoïsme vaak overheerst, is dat fantastisch. Ik wou dan ook absoluut iets voor hen doen. Ze hebben wellicht het leven van mijn hondje gered”, vertelt Decaesstecker. Coen Delahaye (18) en Kevin Bout (20), de twee helpende matrozen, blijven evenwel bescheiden onder de lofzang. “We kwamen net uit het gebouw en hoorden op straat geschreeuw. Toen we over de muur keken, zagen we dat iemand het gevecht filmde, maar niet hielp. daarop zijn wij in actie geschoten. Het voelde als onze plicht”, zeggen ze.

Erkenning

Behalve een biermand van Steven, krijgen de matrozen binnenkort ook een coin van de marine zelf als erkenning voor hun moedig optreden. Het slachtoffer hoorde ondertussen nog niks van de eigenaars van de losgebroken Staffords. “Het enige dat ik weet, is dat ze hun poort vergaten af te sluiten en die beesten zo konden ontsnappen. Of er vervolg aan gegeven wordt, zal moeten blijken uit het verder politieonderzoek. Zelf hoop ik zoiets alvast nooit meer mee te maken. Na de krokusvakantie wil ik opnieuw aan het werk”, besluit Steven.