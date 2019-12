Brugse leerkracht (46) reist naar Egypte... als kerstman. Hij wordt er als ereburger op handen gedragen Mathias Mariën

22 december 2019

08u54 40 Brugge Oostkampenaar Koen Hallaert (46) maakt momenteel opnieuw furore als kerstman... in Egypte. Heel wat kinderen en plaatselijke media stonden Koen op te wachten op de luchthaven van Marsa Alam. “Als leerkracht in het buitengewoon lager onderwijs in Brugge liggen projecten met kinderen mij nauw aan het hart", vertelt Koen vanuit Egypte.

Ondertussen is het een traditie geworden in Marsa Alam. Koen en zijn echtgenote Isabelle Plasman uit Oostkamp promoten al meer dan zes jaar het lokale toerisme, de jongste jaren kwam daar zijn rol als kerstman bij. Dat zijn inspanningen naar waarde worden geschat, bewijst de opkomst op de luchthaven. Behalve heel wat pers waren ook kerstliefhebbers en kinderen speciaal gekomen om Koen te verwelkomen. Hij stapte dan ook als een lokale volksheld uit het vliegtuig. De leerkracht mag zich ook ‘ereburger van Marsa Alam’ noemen.

Cadeautjes

“Het is opnieuw de bedoeling om de regio wat te promoten voor het toerisme, maar uiteraard zijn we ook de plaatselijke bevolking niet vergeten", zegt Koen vanuit Egypte. “Voor de kinderen hebben we heel wat cadeautjes bij.”

Santa Run in woestijn

Er staan de komende dagen tal van kerstactiviteiten op het programma, denk aan de Santa Run in de woestijn en Clean the Beach met de kerstman om aandacht te vragen voor het afvalprobleem en de gevolgen voor de fauna en flora van de Rode Zee. Uitvalsbasis van Koen en zijn familie is de populaire hotelketen The Three Corners, gerund door de West-Vlaamse familie Lambrecht. Het persoonlijke hoogtepunt van de leerkracht wordt een bezoek in een plaatselijk schooltje, uiteraard verkleed als kerstman.

Koen Hallaert en zijn echtgenote Isabelle Plasman runnen samen de klas van ‘De Mooimakers’ in buitengewoon lager onderwijs De Wonderwijs in Brugge. “Projecten met kinderen liggen ons dan ook nauw aan het hart”, aldus het koppel. Zo willen ze in Luxor een schooltje verder helpen met de uitbouw van een klasje voor leerlingen met autisme.